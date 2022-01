Poste, dal 31 gennaio ampliato l'orario di 8 uffici postali della provincia

In particolare verrà ripristinato l’orario prolungato fino alle 19.05 negli uffici di Loano e Vado Ligure. Sarà estesa l’apertura su sei giorni negli uffici di Leca, Rocchetta Cairo, Quiliano, Santuario di Savona, Alassio 1, in Viale Hambury 59 e Savona 6, in Via Bruno Buozzi 6.

"Gli uffici postali tornano ad essere pienamente operativi - si legge nella nota - al fine di poter consentire il regolare svolgimento delle operazioni sia postali sia finanziarie".