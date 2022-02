Incendio boschivo a Cairo, in corso le operazioni di bonifica

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato nelle prime ore della serata di ieri a Cairo Montenotte.

Il rogo si è sviluppato tra le località val Cummi e Sant'Anna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cairese e i volontari Aib.

Il forte vento ha complicato le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono progredite su due fronti, ma fortunatamente lontano dalle abitazioni.

La situazione è sotto controllo. I pompieri e i volontari Aib hanno iniziato le operazioni di bonifica. Contestualmente sono in corso gli accertamenti del caso per appurare le cause dell'incendio.