“Convocazione in giustizia", il falso volantino del ministero dell'Interno

I Carabinieri del comando di Albenga fanno sapere che diversi cittadini in questi giorni stanno ricevendo nelle caselle di posta elettronica un volantino dal titolo "Convocazione in giustizia" con il quale un certo Teo Luzi, generale di corpo d’armata, Comandante Generale dei Carabinieri e responsabile della Cooperazione internazionale di polizia, informa il destinatario di essere “oggetto di numerosi procedimenti legali in vigore, in particolare in materia di pedopornografia; siti pornografici; cyberpornografia; pedofilia; esibizionismo”. Lo invita pertanto a inviare via email “giustificazioni affinché possano essere approfondite e verificate al fine di valutare le sanzioni; questo entro un rigoroso periodo di 72 ore. Trascorso tale termine - si legge nel volantino - saremo obbligati a inviare la nostra relazione all’ufficio del Pubblico Ministero preposto al tuo caso al fine di stabilire un mandato di cattura nei tuoi confronti. Sarai quindi elencato come molestatore sessuale alla fine di questa procedura. Il tuo file verrà anche inviato ai media per la distribuzione al pubblico in generale al fine di impedirti di recidiva e anche di scoraggiare altri candidati per questa pratica. Ora sei avvisato”.

Il volantino è falso, come confermato stamani dai Carabinieri del comando albenganese, che sono assolutamente estranei a questa iniziativa. Si tratta in realtà di un tentativo di phishing, quindi è importante non aderire e in caso di dubbi chiamare il 112.

Cos'è il phishing? E’ una particolare tipologia di truffa realizzata sulla rete Internet attraverso l’inganno degli utenti. Si concretizza principalmente attraverso messaggi di posta elettronica ingannevoli.