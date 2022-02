Soccorso per intossicazione da monossido di carbonio viene trovato con la droga: 28enne arrestato a Savona

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nella giornata di ieri hanno arrestato un 28enne residente a Savona per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari erano stati inviati dalla locale centrale operativa presso un’abitazione del capoluogo di provincia, dove era stata segnalata la presenza di due persone intossicate da monossido di carbonio, a causa del malfunzionamento di una caldaia.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato le due persone, appena soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario, in buone condizioni di salute. Entrati nell'abitazione i militari, con non poca sorpresa, hanno rinvenuto un’ingente quantità di hashish, già suddivisa in dosi preconfezionate, circa 15 mila euro in contanti, oltre a materiale vario per il confezionamento.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di appurare che lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale, era riconducibile ad uno dei due giovani soccorsi, proprietario dell’appartamento, mentre il secondo era estraneo ai fatti.

Il 28enne arrestato si trova ora in carcere e dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.