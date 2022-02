Nel corso della mattinata la macchina dei soccorsi si è mobilitata per 2 persone in via Montenotte, a Savona, a causa di una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e la Croce Bianca di Savona, oltre all’automedica del 118.

Le due persone sono state trasportate all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.