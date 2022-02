Alassio: sinergia tra Urbanistica-Protezione Civile, Cultura e Turismo per sviluppare il tema dell'inclusione

Nel dicembre scorso l'Assessore all'Urbanistica e quello alle Politiche Sociali, Franca Giannotta, aveva chiesto all'Ufficio Urbanistica di predisporre un piano comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche sotto ogni punto di vista, al fine di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ha riconosciuto il diritto delle stesse alla mobilità e alla piena fruizione degli spazi collettivi e poter, in tal modo, esercitare i propri diritti di partecipazione alla vita.

"Le prime riunioni che si sono svolte in questi giorni - spiega Franca Giannotta - con i tecnici incaricati e con gli Uffici Comunali, sono state davvero fattive. Hanno messo in evidenza come l'eliminazione delle barriere architettoniche e, quindi il tema dell'inclusione, riguardi ogni settore dell'attività amministrativa: dalla viabilità alla progettazione o ristrutturazione di edifici e spazi pubblici; dal soccorso delle persone con disabilità in situazione di emergenza (allerte meteo e calamità naturali in genere) e, quindi dal soccorso inclusivo, alla programmazione degli eventi, alla recettività turistica della nostra città".