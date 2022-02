Stop nei lavori sul rio Molinero a Legino, i residenti chiedono risposte: "Tre settimane che non vediamo nessuno, quali sono le tempistiche?" (FOTO)

I ritardi nei lavori per la mitigazione del rischio idraulico sul rio Molinero e il centro raccolta rifiuti di zona Paip.

Questi i principali temi che sono stati sollevati nel primo incontro pubblico del sindaco Marco Russo e la giunta comunale, da un'ottantina di cittadini di Legino nella Sms Milleluci.

"Vogliamo avviare un percorso e dare vita ad un approccio con i quartieri. Vogliamo rendere queste occasioni strutturali e continue nel tempo, dobbiamo trovare modalità con le quali il dialogo sia costruttivo e fluido - ha spiegato in apertura il sindaco Russo - Non abbiamo modelli a cui rifarci, dobbiamo inventarceli e sperimentarli e se emergono dagli incontri delle figure che possono aiutarci possono collaborare con i consiglieri di territorio".

Lo stop al cantiere in via Bove e via Buonarroti sta creando particolare malumore tra i cittadini a causa di un contenzioso tra lo stesso comune e la ditta incaricata dai lavori. Con la decisione di dare il via agli interventi sotto Natale che ha infastidito particolarmente soprattutto gli esercenti della zona.

"Sono tre settimane che non vediamo nessuno, se non fossimo qua a sollecitarvi cosa sarebbe successo? Quali sono le tempistiche? Un mese, due mesi? Nessuno dei commercianti sapeva di questa riunione e nemmeno dei lavori finchè non hanno messo i cartelli, volevamo essere informati prima" ha spiegato un commerciante.

"Con questo intervento si mitiga il rischio alluvionale, è ottimo ed è da fare. Sui lavori la previsione era di terminarli verso la fine di marzo con tutta una serie di disagi che mettevamo in conto. Da un mese gli interventi però sono fermi per un contenzioso con la ditta che costruisce per una parte di prefabbricato che non è conforme al progetto, ci sono difficolta di posizionamento. Qui c'è questo intoppo e gli uffici confidano che si risolva in tempi ragionevoli. La ditta inoltre ci ha detto che il progetto è sbagliato".

I residenti hanno, come già fatto negli ultimi mesi, esposto tutta la loro contrarietà contro la realizzazione del centro raccolta rifiuti in via Molinero, zona Paip. In più di un'occasione, dopo che era stata dato l'annuncio, da parte dell'amministrazione Caprioglio, i leginesi si erano messi di traverso.

"Finchè la gara non si conclude non si possono fare passi avanti, è congelata. Ho sempre detto che a mio avviso quella zona non deve essere destinata a centro raccolta rifiuti, è stata una scelta sbagliata e quella zona deve essere destinata ad altre funzioni. Ho già parlato con il Consorzio Depurazione Acque che mi ha dato disponibilità nel rivedere lo stop al centro di via Caravaggio" continua il primo cittadino savonese.

Ripristinare le linee degli autobus (il comune sta ragionamento ad una revisione insieme a Tpl), riqualificare i sottopassaggi, sistemare le strade vicinali e i parchi: questi gli altri temi sollevati.

"Il parco urbano è lasciato andare a se stesso, in quanto ci sono solo cani e basterebbe creare una recinzione per fare convivere loro con le persone e soprattutto i bambini. Per non parlare dei giochi distrutti" ha detto Luca Valente.

In via Magliotto da anni i residenti chiedono una rotatoria per risolvere i problemi legati all'alta velocità.

"Non c'è la volontà di farla questa rotatoria, lo spazio c'è abbondatemente e ci è stato contestato che una direttrice è poco praticata, non capisco come mai questa contrarietà della polizia locale. Vicino c'è una piscina dove ci sono i bambini, donne incinte e lo dico perchè bisogna attenzionare la tematica, va fatta" puntualizza Dilvo Vannoni.

"Oggi è fondamentale averla, quella strada è molto più frequentata rispetto ad una volta visti i problemi frequenti di via Stalingrado" ha continuato un residente.