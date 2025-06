Auto fantasma in vendita sul Marketplace di Facebook: in 9 denunciati per truffa aggravata

Utilizzavano la sezione Marketplace di Facebook per pubblicare falsi annunci di vendita di automobili a prezzi particolarmente allettanti.

E' questo il raggiro smascherato dall'indagine partita dai carabinieri di Millesimo dopo aver raccolto la denuncia di due residenti della Val Bormida caduti nella trappola , accorgendosi troppo tardi del raggiro, dopo aver già versato somme di denaro in anticipo per vetture che, in realtà, non esistevano.

In un caso, i truffatori sono arrivati a falsificare un atto di compravendita, indicando come sede del ritiro un concessionario mai esistito. In un altro episodio, con il pretesto che il pagamento avrebbe attivato immediatamente la garanzia sull’auto, sono riusciti a farsi accreditare 10.600 euro su carte prepagate. Naturalmente, della consegna del veicolo non c’è mai stata traccia.

Le vittime hanno sporto così, come detto, denuncia presso la Stazione dell'Arma millesimese, dando il via a un’attività investigativa complessa e articolata. Al termine degli accertamenti, i militari hanno identificato e segnalato all’Autorità Giudiziaria nove persone – sette uomini e due donne, di età compresa tra i 29 e i 58 anni – residenti tra Lombardia e Toscana. Alcuni di loro risultano già noti alle forze dell’ordine per reati simili. Tutti gli indagati dovranno ora rispondere del reato di truffa aggravata.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona arriva un monito chiaro: massima prudenza negli acquisti online, soprattutto quando gli annunci appaiono troppo convenienti o richiedono il versamento di anticipi in denaro. “Diffidare sempre delle offerte sospette – sottolineano i militari – perché dietro proposte all’apparenza vantaggiose si celano spesso raggiri ben orchestrati, che sfruttano la buona fede delle persone e la facilità di contatto offerta dai social network”.