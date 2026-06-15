Affari internazionali, il Presidente Bucci incontra gli ambasciatori Arganña Mateu e Fondi: "Rafforzati gli storici legami tra la Liguria e il Paraguay"

Questo pomeriggio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha incontrato l’ambasciatrice del Paraguay in Italia María José Argaña Mateu e l’ambasciatore italiano in Paraguay Marcello Fondi, oltre a una delegazione composta da imprenditori e rappresentanti istituzionali provenienti dal Paese sudamericano.



“È stato un grande onore aver ricevuto nella sede della Regione gli ambasciatori Argaña Mateu e Fondi. Abbiamo rafforzato le già profondissime connessioni del nostro territorio con il Paraguay, una terra che è diventata la casa di migliaia di liguri. Lavoreremo per favorire lo scambio di informazioni storiche legate al fenomeno dell'immigrazione ligure in Paraguay, anche grazie al Mei di Genova, il museo dell'immigrazione più importante d'Italia – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. La presenza a questo incontro di una nutrita delegazione di professionisti e imprenditori è stata preziosa per conoscere meglio il mondo produttivo del Paraguay, dando un’ occasione di dialogo, networking e sviluppo di nuove opportunità di collaborazione tra il tessuto imprenditoriale ligure e quello paraguaiano”.