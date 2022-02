Dolore alle costole, perché viene e come si fa a prevenirlo

Il dolore alle costole, meglio conosciuto come dolore intercostale, è un fastidio acuto negli spazi tra una costola e l’altra.

Le cause principali derivano da disturbi osteo-cartilaginei, muscolari o nervosi tra cui:

fratture alle costole,

nevralgia intercostale,

strappi e stiramenti ai muscoli intercostali,

infiammazioni alle cartilagini costali,

infiammazioni causate da Herpes Zoster.

Per quanto riguarda la caratteristica e la durata del dolore possiamo dire che essi variano a seconda della condizione morbosa scatenante.

Stesso discorso lo possiamo fare anche per ciò che riguarda la terapia: per questi motivi è utile che ogni paziente che avverte tale sensazione si sottoponga ad un esame medico accurato.

Ovviamente esistono dei modi per prevenire il dolore alle costole : vediamo insieme come.

Definizione del dolore alle costole o intercostale

Il dolore alle costole è una sensazione di sofferenza che si localizza negli spazi tra una costola e l’altra e può derivare da problemi ai muscoli intercostali, dai nervi intercostali, dalle costole o dalle cartilagini.

Per questo motivo quando si dice di avere un dolore intercostale è un concetto molto vago e che dovrà essere approfondito attraverso esami specifici, anche perché alcune condizioni possono essere molto più gravi rispetto ad altre.

Le principali cause

Come accennato poc’anzi le cause del dolore alle costole sono numerose, tra cui:

Nevralgia intercostale - questa condizione è molto rara e riguarda un danno o un malfunzionamento dei nervi intercostali. La sensazione di dolore, in questo caso, può essere acuta ed episodica o di tipo sordo e costante. Infine, il disturbo riguarda più zone della gabbia toracica;

questa condizione è molto rara e riguarda un danno o un malfunzionamento dei nervi intercostali. La sensazione di dolore, in questo caso, può essere acuta ed episodica o di tipo sordo e costante. Infine, il disturbo riguarda più zone della gabbia toracica; Stiramenti o strappi muscolari - si tratta di infortuni molto seri che non vanno sottovalutati, specialmente lo strappo. Ma è anche vero che il dolore è facilmente rimediabile con l’assoluto riposo. Questi traumi riguardano nello specifico gli atleti, che svolgono un allenamento estenuante, o possono essere causati da colpi di tosse molto forti e persistenti;

si tratta di infortuni molto seri che non vanno sottovalutati, specialmente lo strappo. Ma è anche vero che il dolore è facilmente rimediabile con l’assoluto riposo. Questi traumi riguardano nello specifico gli atleti, che svolgono un allenamento estenuante, o possono essere causati da colpi di tosse molto forti e persistenti; Crampi ai muscoli delle costole - sono esattamente come i crampi che riguardano gli arti inferiori e generalmente dopo un’ora, o anche meno, il tutto si normalizza;

sono esattamente come i crampi che riguardano gli arti inferiori e generalmente dopo un’ora, o anche meno, il tutto si normalizza; Frattura alle costole - il trauma non è da sottovalutare e si verifica quando si riceve un colpo in quella zona, a causa di un incidente o da una tosse persistente e intensa. In assenza di un adeguato trattamento potrebbero verificarsi problemi come la polmonite o infezioni polmonari;

il trauma non è da sottovalutare e si verifica quando si riceve un colpo in quella zona, a causa di un incidente o da una tosse persistente e intensa. In assenza di un adeguato trattamento potrebbero verificarsi problemi come la polmonite o infezioni polmonari; Incrinatura delle costole - in questo caso si parla di contusione poiché le costole non si sono rotte, il dolore è simile alla rottura ma sono molto più brevi i tempi di guarigione;

in questo caso si parla di contusione poiché le costole non si sono rotte, il dolore è simile alla rottura ma sono molto più brevi i tempi di guarigione; I tumori o metastasi ossee ;

o ; Infiammazioni articolari - questa causa riguarda principalmente le articolazioni che si trovano tra le costole, le cartilagini costali e lo sterno e possono infiammarsi come ogni altra articolazione presente nel nostro corpo.

Principali fattori di rischio

Le persone maggiormente esposte a tale problematica sono:

Gli atleti, a causa dei continui sforzi dovuti agli allenamenti;

Gli anziani in quanto predisposti maggiormente a osteoartrite;

Coloro che soffrono di ernia al disco;

I fumatori a causa della tosse persistente e talvolta anche violenta;

Coloro che soffrono di malattie polmonari croniche in quanto tendono a tossire per molto tempo e intensamente.

Caratteristiche del dolore alle costole

Come affermato prima, il dolore alle costole varia molto a seconda delle cause scatenanti.

Quindi non è possibile dire con precisione quale sia l’intensità, la sede precisa e la durata del fastidio; ad esempio, il dolore provocato da un crampo muscolare sarà nettamente inferiore rispetto a quello di uno strappo.

Qualsiasi sia la causa del dolore intercostale, la sensazione di sofferenza aumenterà quando si tossisce, si starnutisce, si respira profondamente, si compie una torsione del torace e quando si preme sulla parte dolorante.

Trattandosi di un disturbo molto ampio, gli esperti consigliano di rivolgersi ad un medico specialista per una corretta diagnosi calcolando che vi possono essere anche condizioni gravi a cui dover far fronte.

Come prevenire il dolore alle costole

Parlando in generale, quando si ha un dolore intercostale con discreta rilevanza, i medici specialisti consigliano di assumere farmaci analgesici e antinfiammatori per lenire il dolore e di non compiere tutti quei movimenti che possono accentuare il dolore.

Inoltre, si consiglia sempre di usare la cintura di sicurezza in auto, indossare il giusto equipaggiamento sportivo, di non fumare, di non fare sforzi eccessivi e di riscaldare nel modo corretto la muscolatura prima di ogni attività fisica in modo da prevenire qualsiasi tipo di dolore intercostale.