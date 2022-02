Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza: denunciato un 57enne di Bardineto

Al termine delle indagini i carabinieri della stazione di Calizzano hanno deferito in stato di libertà per i reati di truffa aggravata, conseguimento di erogazioni pubbliche e indebito percepimento del redditto di cittadinanza un 57enne di Bardineto, pregiudicato, attualmente sottoposto in prova ai servizi sociali come misura alternativa alla detenzione.

Nel contesto dell'attività messa in campo dai militari dell'Arma per arginare il fenomeno delle truffe, nonché dagli accertamenti effettuati presso l'INPS, è emerso che l'uomo aveva percepito indebitamente dall'ottobre 2019 al gennaio 2022, diciotto mensilità per un corrispettivo di 11.068,96 euro.

L'uomo avrebbe omesso di comunicare all'ente erogante l'attuale posizione giuridica, incompatibile con l'erogazione del beneficio, nonché la sua attività lavorativa prestata a tempo determinato quale operaio edile presso un'impresa di Toirano.