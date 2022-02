Lutto nella comunità di Cengio: è mancata la professoressa Mariella Pella

La comunità di Cengio e la Val Bormida piangono la scomparsa di Mariella Pella, ex professoressa dell'Istituto "Patetta" di Cairo Montenotte e del Liceo Calasanzio di Carcare, in pensione dal 2002.

Presidente dello Zonta Club era molto impegnata nel mondo della cultura, nonché nella politica locale: prima come assessore alle Politiche Sociali dal 2004 al 2009 nella giunta Biglia, poi come capogruppo di minoranza dal 2009 al 2013 a seguito della candidatura a sindaco alla guida della lista civica "Noi per Cengio".

Molto conosciuta in paese (la sua famiglia aveva gestito un negozio di elettrodomestici nella frazione di Cengio Genepro) era una persona cordiale, solare e sempre pronta al dialogo.

Lascia il marito, la figlia funzionaria presso il comune di Cairo Montenotte, il genero, l'adorata nipotina, la sorella Claudia, anche lei ex insegnante, e il cognato. Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 21 febbraio alle ore 15.00 a Cengio.