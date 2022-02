Stare in compagnia di una escort è legale? Le leggi in Italia

Quello che trattiamo in questo articolo è considerato un argomento sensibile, e come spesso accade per questi temi, non sempre si sa realmente cosa dice la legge, ma si parla molto per sentito dire, o peggio, per pregiudizi. Vediamo quindi come funziona il lavoro delle escort in Italia.

Cosa si può fare e cosa no

Oggi sul web ci sono a disposizione decine e decine di pagine web dedicate a ogni città - anche a Savona: https://it.escort4you.xxx/escort/savona - per poter richiedere in sicurezza la compagnia di una escort. Visitare questo tipo di siti è assolutamente legale, non ci sono reati di alcun tipo nell’utilizzare i siti web che permettono di trovare delle escort. Anche la gestione del sito web è legale, visto che il webmaster si limita a mettere a disposizione uno spazio virtuale tramite il quale le ragazze (o i ragazzi) offrono un servizio.

E incontrare le escort in un luogo privato? Anche questo è completamente legale, perché non tutti sanno che la prostituzione è lecita sia per le persone che la esercitano che per i clienti che ne usufruiscono! Nonostante in Italia il settore non sia regolato con norme specifiche ad esempio sotto il punto di vista della tassazione, di sicuro c’è che il codice penale non vieta la fruizione di servizi di questo tipo.

Questo vuol dire quindi che chi venisse trovato in compagnia di una escort non potrebbe essere schedato o interrogato dalla polizia, non possono essere nemmeno chiesti dati personali o documenti. Insomma, si tratta dell’acquisto di un servizio come tanti, dunque non può essere considerato reato in alcun modo.

Reati legati alla prostituzione

Un discorso diverso vale invece per il favoreggiamento della prostituzione, che si configura quando si partecipa agli utili della escort o quando si facilita (o favorisce, appunto) l’attività della escort in modo chiaro, ad esempio accompagnandola ogni giorno sul luogo di lavoro, oppure gestendo un’attività al cui interno si svolgano prestazioni sessuali a pagamento. Diverso il caso in cui si affitti un appartamento ad una escort, anche sapendo le attività che vi si svolgono: se il contratto di locazione è regolare e il canone mensile è in linea con quello di altri appartamenti dell’area, l’affitto alla escort è completamente legale.