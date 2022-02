Lega attenua i toni, Vaccarezza (Cambiamo): “Imperativo cancellare ombre e dubbi sulle alleanze”

“Leggiamo con soddisfazione la nota emessa dall'ufficio stampa della Lega Nord della Camera, che attenua le esternazioni personali dai toni polemici, lette media negli ultimi giorni. Confidiamo che la riunione di ‘chiarimento’ fra le forze politiche del centrodestra avvenga nei tempi descritti o comunque, nei tempi più brevi possibili. È imperativo cancellare ombre e dubbi sulle alleanze, anche in vista delle prossime side elettorali”. Così Angelo Vaccarezza , capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale

“A Genova e La Spezia, la squadra correrà coesa e compatta – spiega Vaccarezza - altrettanto auspichiamo per la Provincia di Savona, dove, oltre a Borghetto Santo Spirito e Cairo Montenotte, diversi altri sono i percorsi da portare a termine, ed è necessario farlo in maniera specchiata e trasparente”.

“Bisogna lasciare da parte i malumori del momento e concentrarsi sul lavoro che ci attende in Valbormida e nel Ponente ligure: chiariamo quali sono le strategie e gli obiettivi, e, se questi, come mi auguro, sono comuni, impegniamoci per il risultato, senza lasciar tempo a inutili ‘querelle’”, conclude il capogruppo di Cambiamo in consiglio regionale.