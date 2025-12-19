Foscolo (Lega): "Estetiste e parrucchiere formate per riconoscere i segnali di violenza sulle donne"

"Regione Liguria sostiene la battaglia contro la violenza sulle donne, che rappresenta una grave violazione dei diritti umani. Un fenomeno che, anche sul nostro territorio, purtroppo coinvolge tutte le fasce della popolazione con ripercussioni sociali, economiche e sanitarie". Lo ha dichiara il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

"Le conseguenze per le donne non si limitano ai danni fisici, ma comprendono patologie croniche, disturbi psicologici, difficoltà di reinserimento lavorativo e sociale, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. In Liguria sono state 981 le chiamate al numero antiviolenza ‘1522’ nel 2024 e si è constatato che il riconoscimento tempestivo dei segnali che facciano identificare le donne vittime di maltrattamenti e violenze risulta di fondamentale importanza".

"Pertanto, sono soddisfatta che l’Assemblea legislativa della Liguria abbia approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta Bucci a sensibilizzare particolari categorie a contatto con le donne, come ad esempio estetiste o parrucchiere, affinché vengano organizzati corsi per l’individuazione tempestiva dei segnali d’allarme delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Un’iniziativa, ovviamente, da sostenere e portare avanti anche con la collaborazione delle Forze dell’ordine sul nostro territorio", conclude.