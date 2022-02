Come avviare una Società a Dubai nel 2022?

Hai intenzione di creare una società a Dubai? Con le agevolazioni fiscali in atto, oggi, gli Emirati Arabi Uniti sono il Paese ideale per creare un'impresa e farla prosperare nelle migliori condizioni. Dubai attrae molti imprenditori e la concorrenza può essere agguerrita a seconda del tuo campo di attività. Ecco perché è molto importante pianificare correttamente il tuo progetto. Dubai è una destinazione ideale per imprenditori e dirigenti aziendali, principalmente per i seguenti motivi: niente tasse né IVA, una legislazione a favore della creazione di impresa, compreso un processo di registrazione molto veloce, posizione geografica ideale, tra Europa, Africa e Asia, meta turistica per eccellenza e crescita economica stabile. Questi sono solo alcuni dei motivi che spingono un imprenditore ad avviare una società a Dubai.

Quali sono i requisiti per creare una azienda a Dubai?

Non è richiesto un capitale minimo per avviare un'attività a Dubai ed è comunque obbligatorio affittare un ufficio. Non è necessario vivere nell'emirato per crearvi un'impresa, tuttavia se sei titolare dell'azienda devi ottenere un permesso di soggiorno permanente e rinnovabile. Una licenza è obbligatoria per ogni attività remunerata. Esistono tre tipi di licenza: commerciale, industriale (manifatturiera) e professionale (fornitori di servizi, artigiani, ecc.). La licenza ha generalmente una validità di 12 mesi e deve essere rinnovata prima della fine del periodo. Se dopo aver letto queste poche righe non sai ancora da dove cominciare? Niente stress! Avviare un'impresa a Dubai è relativamente semplice e veloce, basta affidarsi a chi se ne intende davvero.

Per avviare la tua società a Dubai, rivolgiti a Falcon Advice

Falcon Advice è una società che opera negli UAE ed è in grado di offrire in modo veloce, un pacchetto di servizi omnicomprensivo in campo giuridico, fiscale, commerciale e burocratico sia a privati che ad aziende, ma anche a famiglie e a start-up. Il personale specializzato della società è tutto italiano e fa capo a Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice, un vero esperto del settore, che da oltre un decennio opera negli UAE, abitando stabilmente nel territorio, e conosce a fondo la realtà economica di questo Paese, sapendo come sfruttare al meglio ogni tipo di opportunità di investimento. Se desideri creare una tua attività a Dubai in tempi brevi senza doverti recare personalmente, nessun problema! Potrai rivolgerti direttamente agli uffici di Pescara, a Padova o Dubai. Qui sarai accolto da consulenti altamente qualificati che ti accompagneranno passo dopo passo per dar vita al tuo progetto imprenditoriale o per investire a Dubai.