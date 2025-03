Inchiesta sfalci sulle strade provinciali, la Provincia affida l'incarico ad un legale

Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha nominato un consulente di parte dopo gli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dalla Procura in merito all'inchiesta legata agli sfalci d'erba sulle strade provinciali.

Palazzo Nervi ha quindi affidato l'incarico all'avvocato Riccardo Lugaro a tutela delle ragioni della Provincia di Savona nei confronti degli indagati.

Ieri nel frattempo si è svolto un incontro tra Olivieri e tutti i dipendenti del Settore Gestione della Viabilità Edilizia e Ambiente.

"L'appuntamento che si è tenuto questa mattina è frutto di una decisione condivisa tra la Presidenza, la Direzione Generale e i Dirigenti, ed è nato con l’obiettivo di garantire un confronto diretto con i lavoratori del Settore, che negli ultimi giorni si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in un contesto di particolare attenzione" ha spiegato il presidente provinciale.

Al centro proprio l'indagine sui due lotti degli appalti (erano 12 in totale), il due e il tre, nei terrritori da Pontivrea, Sassello e Dego passando per Celle, Varazze, Stella e Albisola Superiore.

Entrambe le aziende, la De Grecis Co. E Ma. Verde e la Green Srl si erano aggiudicate l'appalto della Provincia con un ribasso d'asta del 28% per rispettivamente lavori per 20mila euro e 22. 552 euro.

Giusto la settimana scorsa in Provincia si era svolto il blitz della squadra mobile della Polizia di Stato, guidata dal dirigente Vito Innamorato che su delega del Pm Luca Traversa aveva eseguito le perquisizioni locali ed informatiche negli uffici della Provincia di Savona e nella sede delle imprese attive nel settore della manutenzione del verde pubblico e privato.

"L’intento dell’incontro è stato quello di riaffermare il massimo impegno dell’Ente nella tutela della propria attività e dell’efficacia dell’azione amministrativa e del servizio ai cittadini e ai comuni del comprensorio - aveva proseguito il numero uno di Palazzo Nervi - La Dirigenza e la Presidenza della Provincia di Savona hanno ribadito il proprio ruolo di riferimento per tutti i dipendenti, garantendo loro ascolto, supporto e condivisione in questo momento di particolare delicatezza".

"L’incontro di oggi non intendeva essere un’occasione per adottare misure disciplinari, bensì un momento di ascolto e trasparenza, volto a rafforzare la fiducia reciproca e a garantire chiarezza operativa - ha concluso Olivieri - La Provincia di Savona continuerà a operare con la massima correttezza ed efficienza, garantendo un’amministrazione attenta, trasparente e sempre disponibile al dialogo con i propri dipendenti e con la comunità che rappresenta".