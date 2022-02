Comunità energetiche, il Consiglio regionale recepisce le novità nazionali. Benveduti: "Strada concreta per la transizione green"

Approvata all'unanimità dal consiglio regionale la risoluzione, in materia di "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche" (l.r. 13/2020), che, tra l’altro, impegna la giunta a produrre quanto prima un disegno di legge di emendamento, utile a introdurre le novità statali previste dal d.lgs. 199/2021, che modificano il ruolo dell'Arera, del Gse e il sistema incentivante.

"La generazione e l’utilizzo dell’energia è da tempo fattore di criticità per ogni ipotesi di attività economica e sociale, nonché uno degli elementi centrali della tutela ambientale - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - In questo scenario, le comunità energetiche rappresentano una strada concreta e realistica per intraprendere una transizione green, che non segua solamente fantasiose e demagogiche idee, ma che offra concrete soluzioni a famiglie e imprese".

"La Liguria, grazie al lavoro congiunto di tutta l'aula - aggiunge l'assessore - è stata tra le prime regioni italiane a istituire le comunità energetiche, riconoscendo alle stesse un ruolo strategico, non solo per l’ambiente, ma anche per le tasche di condomini, famiglie e imprese che potranno autoprodurre e autoconsumare collettivamente energia".

Sul tema, Regioni e Province Autonome stanno definendo con il Ministero i contenuti di un bando, in attuazione della Misura M2 C2 Investimento 1.2 del Pnrr, dedicato alla realizzazione di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo, con una dotazione complessiva nazionale di 2,2 miliardi di euro.

"Con la linea d'intervento, che il Ministero si appresta ad attivare, andremo a soddisfare primariamente le necessità dei piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti" conclude Benveduti.