Polo scolastico dell'infanzia e spazi sportivi: Finale ci prova coi fondi del Pnrr

La Giunta comunale di Finale Ligure ha deliberato la candidatura di 3 interventi al Piano Nazionale finanziato dalla UE.

“Cerchiamo anche noi di cogliere queste opportunità -, è il primo commento del sindaco Frascherelli - puntiamo su un nuovo polo dell'infanzia e alla sicurezza dei nostri spazi sportivi”.

E' stato infatti presentato il progetto per un ampliamento del plesso di Via Brunenghi con una nuova ala destinata a un asilo nido più comodo perché centrale, più grande e più funzionale, e una nuova ala per la Materna. In questo modo, l’Amministrazione guidata da Frascherelli confida di razionalizzare gli spazi del plesso esistenti per ingrandire mensa (che vorrebbe diventare a gestione comunale) e scuola elementare.

“A questo progetto stiamo lavorando da alcuni mesi. Il Pnrr è un'occasione per trovarne il finanziamento”.

Quadro economico complessivo: 2,8 milioni di euro per un ampliamento di più di 1.000 mq e conseguente allestimento.

Altre 2 candidature per la messa in sicurezza di altrettante palestre: la palestra della scuola elementare di Pia e la palestra di via XXV aprile che, pur essendo di recente costruzione (2012), presenta alcune problematiche alle strutture che l’amministrazione vorrebbe risolvere nel breve periodo. Due interventi a impianti sportivi per un totale di 400 mila euro.