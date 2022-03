L'ENCI scende in campo per aiutare gli allevamenti ucraini

L’Ente Nazionale Cinofilia esprime grande tristezza per quanto sta accadendo in Ucraina. L’ENCI si è subito attivato con i suoi partner per cercare, nel difficilissimo contesto, di sostenere l’allevamento ucraino attraverso forniture di emergenza.

"A tal proposito, saranno allacciati dei rapporti per rifornire gli allevatori ucraini di cibo e beni di prima necessità al fine di supportare i Kennel Club locali, membri della Fédération Cynologique Internationale, in questo momento di grande difficoltà" si legge nella nota.