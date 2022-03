"No alla guerra, sì alla pace!": da Tovo San Giacomo solidarietà al popolo ucraino (FOTO)

"Ieri sera tanti cittadini si sono uniti in piazza Don Zunino a Tovo San Giacomo per esprimere la loro solidarietà al popolo dell’Ucraina, per stare vicini ai concittadini ucraini e per non restare indifferenti a quanto sta accendendo fra Russia e Ucraina". Così Alessandro Oddo, sindaco tovese, dopo la veglia di solidarietà tenutasi nella località della Val Maremola.

A Tovo San Giacomo esiste una piccola comunità ucraina di 8 persone nate proprio nel Paese e oggi residenti in Val Maremola.

"La piazza si è raccolta per affermare no alla guerra, sì alla pace! - ha aggiunto Oddo - Grazie a tutti coloro, cittadini e associazioni, che hanno accolto l’appello a scendere in piazza, grazie al Consiglio Comunale ed ai consiglieri che hanno aderito a questa iniziativa e a Don Alessio per il momento di preghiera".

Il primo cittadino ha concluso citando Papa Francesco: "Chi fa la guerra dimentica l’umanità".