Il comune di Cairo Montenotte ha avviato una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Istruzione a valere sui fondi Pnrr per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, eliminazione barriere architettoniche e vulnerabilità sismica della scuola dell’infanzia situata in via Medaglie d’Oro per una somma complessiva pari a 1.200.000 euro.

"I lavori permetteranno la riapertura dell’asilo nido con 42 nuovi posti" commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.