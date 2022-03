Finale, dall'11 marzo ripartono in presenza gli incontri di "Rete Genitori-Lettere Volanti". Al centro le emozioni dei ragazzi

Le emozioni, le fragilità dei bambini e degli adolescenti in un periodo difficile causato dalla pandemia, dai lockdown e dalla conseguente mancanza di relazioni.

Saranno proprio i sentimenti e le emozioni il filo conduttore di una serie di appuntamenti organizzati dall'associazione "Rete Genitori-Lettere Volanti" che promuove l'educazione, l'istruzione e l'informazione relativa ai disturbi specifici dell'apprendimento.

L'associazione anche nel periodo più difficile del lockdown ha sempre cercato di restare in contatto con le famiglie e i ragazzi, organizzando confronti on line e incontri con pedagogisti e psicologi.

E ora si ricomincia l'11 marzo con un incontro con lo psicologo Andrea Totino, su "apprendimento ed emozioni. Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento".

Il 25 marzo sarà invece il mental coach Patrizio Vadone a parlarci della "ruota della vita", uno strumento tra i più utilizzati nel mondo del coaching. L'esperto ci porterà a fare una sorta di viaggio dentro noi stessi per individuare in modo chiaro e divertente quelle aree che hanno bisogno di migliorare e ci farà riflettere anche sul nostro essere genitori oggi.

Nel mese di aprile, sabato 2 e domenica 3, saranno i ragazzi dagli 11 ai 14 anni a diventare i protagonisti di un doppio laboratorio artistico con la nota artista, ritrattista e fumettista, Rosi Marsala. L'obiettivo del laboratorio sarà esprimere l'emotività e rinforzare l'autostima attraverso la creazione di un'opera d'arte.

Tutti gli incontri, tranne il doppio laboratorio artistico (si terrà nei locali della Consulta del Volontariato in via Pertica a Finale) si svolgeranno nella sala Gallesio del comune di Finale Ligure, a partire dalle ore 21.00.

L'associazione inoltre, per venire incontro ad ogni esigenza, rende possibile seguire gli incontri anche online. Basterà inviare una email a numerieletterevolanti@gmail.com .Vi aspettiamo numerosi per confrontarci e per ritrovarci!