Coda in A10, lo sfogo dello chef Borghese: "Volete andare in Liguria? Siete sicuri?"

"Mamma mia, volete andare in Liguria? Siete sicuri? Guardate qua, un dramma".

Ha usato le stories del suo profilo Instagram per sfogare la sua ironica "rabbia", il noto chef e presentatore tv Alessandro Borghese che ieri pomeriggio si è ritrovato in coda in A10.

Vittima anche lui dei cantieri liguri e fermo, come si può vedere dal suo navigatore, tra Cogoleto e Varazze, ha nuovamente fatto sentire la sua protesta, dopo il video del luglio 2020 dove aveva denunciato la stessa drammatica situazione delle autostrade di casa nostra.

"Io non sono avvezzo alle polemiche, ma due anni fa, mi ricordo che impiegai sei ore per andare a trovare moglie e figlie in Liguria, a distanza di un paio di anni le cose vedo che non sono cambiate. Non è possibile impiegare sei ore e mezza per andare da Milano a Ventimiglia, con un'autostrada che tra l'altro si paga - ha continuato Borghese - Tra l'altro tutti questi cantieri, ma dove sta la gente a lavorare? Ragazzi non va bene, qua bisogna ribaltare il risultato, liguri, facciamo qualcosa?".