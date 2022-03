"Questo non è amore", la Polizia di Stato incontra i cittadini di Savona

La Polizia di Stato sceglie di stare vicina alle donne con la campagna permanente “Questo non è amore” che prevede in tutte le province italiane momenti d’incontro volti a rompere l’isolamento e il dolore delle vittime di violenza all’interno di una relazione, offrendo il supporto di un’equipe, in prevalenza composta di donne e formata da personale di Polizia specializzato e da rappresentanti dei centri antiviolenza.

Domani mattina, 8 marzo 2022 in occasione della giornata Internazionale della Donna, gli specialisti della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine di Savona e dei centri antiviolenza incontreranno i cittadini presso il centro commerciale “Il Gabbiano” di corso Ricci a Savona, dando informazioni, consigli e distribuendo anche l’opuscolo di approfondimento sul tema.