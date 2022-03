Savona, “Donne e libertà”: Soroptimist Club, comune e Isrec celebrano la Giornata internazionale dell’8 marzo

“Ti chiedo una cosa sola: studia”: questa è la raccomandazione che Paola Garelli (“Mirka”) rivolgeva alla figlioletta Mimma poco prima di essere fucilata nel fossato della fortezza del Priamar, il 1° novembre 1944.

In queste poche parole ci sono la dolcezza della donna, la fierezza della combattente per la libertà e la lungimiranza della madre che ha compreso come la parità passi attraverso l’istruzione e la cultura, le sole che possono permettere alle donne di ottenere un peso e un ruolo, anche pubblico, uguale a quello degli uomini.

“Rammentando quanto fu fondamentale nel nostro Paese, ai fini dell’emancipazione, la partecipazione alla guerra di liberazione del sesso femminile, che per la prima volta si trovò a combattere a fianco degli uomini, il Soroptimist Club, il comune e l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona hanno deciso di celebrare la Giornata Internazionale della Donna con una manifestazione dal titolo “Donne e Libertà” che si terrà alle ore 17.30 di martedì 8 marzo, presso la Sala Rossa del Comune di Savona e che vedrà la partecipazione del Sindaco Avv. Marco RUSSO”, spiegano gli organizzatori.

Nel corso dell’evento, Maria Luisa Madini intervisterà Anna Traverso, archivista e bibliotecaria dell’Isrec di Savona, che aiuterà a ricordare il coraggio ed il sacrificio delle donne che, tra mille difficoltà, spesso sfidando le convenzioni dell’epoca, lottarono per ridare al nostro Paese dignità e libertà.

Rimane una domanda che si pongono gli organizzatori: "Per le donne la lotta di Liberazione è terminata il 25 Aprile 1945 con la vittoria sulla tirannia o è ancora in pieno svolgimento?".