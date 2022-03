Pietra, alle 15 il Consiglio comunale con Toti e i sindaci del territorio: quale futuro per il Santa Corona?

A Pietra Ligure è il gran giorno del Consiglio comunale alla presenza del presidente della Regione nonché assessore regionale alla sanità Giovanni Toti. La seduta, alla quale l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi ha invitato tutti gli amministratori del distretto sociosanitario numero 5 Finalese, avrà all’ordine del giorno la riqualificazione dell’ospedale Santa Corona alla luce dei prospettati finanziamenti di Regione Liguria e dell’INAIL.

La riunione del parlamentino pietrese, fissata alle ore 15.00, per l'occasione sarà ospitata dal cinema teatro Moretti e visto il tema molto sentito sarà aperta al pubblico. Si attende dunque una partecipazione importante da parte della cittadinanza, ma anche di rappresentanti dei comitati istituiti con lo scopo di tutelare la sanità locale (in particolare, per quanto riguarda il Santa Corona, quello finalizzato alla riapertura del punto nascite).

Non si esclude, infine, che ad accogliere Toti possano giungere anche persone provenienti dal territorio ingauno in rotta proprio con il presidente come già testimoniato dalla contestazione andata in scena lo scorso 18 febbraio in occasione della partecipazione virtuale del governatore alla Commissione Sanità del Comune di Albenga, allargata ai sindaci del distretto e agli esponenti politici regionali e non solo del territorio.