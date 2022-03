Festa della Donna, inaugurata una panchina rossa alla Rocca di Legino per le vittime di femminicidio (FOTO)

Una panchina dipinta di rosso per celebrare l'8 marzo, festa della donna e le vittime di femminicidio.

Questo pomeriggio è stata inaugurata nell'Aps La Rocca di Legino a Savona insieme all'associazione femminista Udi e IsForCoop realizzata proprio dai ragazzi dell'ente di formazione savonese. L’evento è stato accompagnato da un flash mob con le iscritte alla FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) della Scuola Dany Balli di Gruppo.

"Oggi A. P. S. La Rocca celebra l'8 marzo ribadendo quanto la battaglia contro le disuguaglianze di genere debba crescere nella sfida della costruzione del nostro paese su basi nuove superando una visione patriarcale e applicando le molte leggi in vigore- spiega la presidente Aurora Lessi - abbiamo inaugurato la panchina rossa, fortemente voluta dal CdA della Rocca, composto da 6 donne su 9 componenti".

"Inauguriamo questa panchina simbolo del sangue versato dalle vittime di femminicidio e 2 scarpe rosse che rappresentano quelle donne uccise, assassinate da uno dei tanti vigliacchi che abbiamo messo al mondo" ha proseguito.

Sulla panchina la targa scelta dall'UDI tratta da un dialogo tra Lucy e Charlie Brown: "Dove hai trovato la forza?" "Siamo donne tesoro, la forza trova noi".

Nel pomeriggio inoltre è stato organizzato in piazza Sisto IV da Non Una Di Meno uno sciopero transfemminista globale per affrontare il tema della discriminazione di genere nel quale si è verificata l'esibizione delle band ‘FuoriTempo’ e AfroSavona.

Nella sala rossa del comune invece il Soroptimist di Savona, in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'ISREC, ha organizzato l’incontro “Donne e Libertà”, dedicato alle donne nella lotta di Liberazione e a ciò che tale partecipazione ha rappresentato per il successivo cammino del sesso femminile verso la parità.