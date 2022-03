Savona, parte l'operazione Palazzo Santa Chiara: la giunta approva il progetto preliminare

La giunta ha approvato il "Progetto di fattibilità tecnica ed economica di recupero e valorizzazione del Palazzo della Rovere”, ora prende il via l’importante progetto che prevede la trasformazione dello storico edificio in un vero e proprio polo culturale e sociale.

“Il recupero di Palazzo Santa Chiara è un’operazione di importanza simbolica per Savona - ha detto il sindaco Marco Russo - per questo motivo presenteremo il progetto nel corso di un’assemblea pubblica mercoledì 16 marzo alle 18 nella Sala della Sibilla, in modo che i savonesi possano avere una panoramica della tempistica e del progetto che da qui al marzo 2026 trasformerà Palazzo Santa Chiara in un polo culturale con biblioteca civica, aree di lettura, depositi, caffetteria, aule studio, laboratori e spazi a uso pubblico”.

Il sindaco ha sottolineato anche che “è previsto anche un importante percorso di partecipazione dei savonesi per la definizione più puntuale sia delle funzioni sia degli spazi di biblioteca e di lettura sia degli spazi esterni. Si apre quindi una fase nuova di co-progettazione con la città”.

Oltre a deliberare il progetto preliminare, la giunta ha affidato a IRE (che già si era occupata di questa prima fase) anche l’incarico di supporto tecnico-amministrativo per l’attività di stazione appaltante finalizzata alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo. “All’interno delle attività che saranno gestite da IRE - spiega l’assessore alla Rigenerazione Urbana Ilaria Becco - è compresa anche la consulenza biblioteconomica che sarà attuata tramite il percorso di partecipazione che sarà avviato il prima possibile”.

E siccome il progetto nasce da molto lontano (il primo programma di valorizzazione risale addirittura al 2013), il sindaco Russo ha ritenuto importante invitare alla presentazione i sindaci Federico Berruti e Ilaria Caprioglio attraverso una lettera nella quale si sottolinea l’apporto delle due amministrazioni.