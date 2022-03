Albenga, diportista in difficoltà soccorso dalla guardia costiera

Un diportista intento all’impiego di un “Wing Foil” in difficoltà ad Albenga, nella zona di mare prospiciente la foce del fiume Centa, è stato soccorso dalla guardia costiera in seguito alla segnalazione arrivata in sala operativa alle 13.15 di oggi.

Le particolari condizioni meteomarine insistenti in zona lo stavano trascinando al largo, a ponente dell’Isola della Gallinara. Fortunatamente, la difficoltà del diportista, un savonese di 61 anni che da circa mezzora tentava di rialzarsi e di rientrare a riva, ma senza riuscirvi, è stata notata da una persona che si trovava sulla spiaggia, che ha provveduto a lanciare l’allarme.

La guardia costiera di Savona ha immediatamente disposto l’uscita del mezzo navale GC A09, ormeggiato a Loano, che poco dopo avvistava l’uomo in difficolta a circa mezzo miglio dalla costa, recuperandola a bordo con tutta l’attrezzatura.

Il savonese tratto in salvo, in buone condizioni di salute, è stato sbarcato alle 14.45 presso il porto di Alassio senza necessitare di assistenza medica.