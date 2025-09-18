A Vado in arrivo una nuova regola per i proprietari dei cani: obbligo della bottiglietta d’acqua per diluire le deiezioni

Da una parte ci sono le esigenze dei proprietari, che hanno diritto di vivere gli spazi pubblici insieme ai loro animali; dall’altra c’è il bisogno della collettività di mantenere pulizia, ordine e decoro.

A questo proposito l'amministrazione comunale di Vado Ligure, come annunciato sul sito istituzionale dell'ente, introdurrà l'obbligo di portare sempre con sé la bottiglietta per diluire le minzioni e pulire eventuali residui. La misura sarà formalizzata con una delibera che approderà in Consiglio comunale il prossimo 30 settembre, ad integrare il Regolamento di Polizia Urbana.

Un provvedimento che sarà destinato a suscitare dibattito. A Savona l'obbligo della bottiglietta, introdotto dall'amministrazione Caprioglio, aveva causato una vera e propria “rivolta” dei padroni dei cani che avevano invaso il Consiglio comunale, dividendo la città tra chi la considerava necessaria per contrastare comportamenti incivili e richiamare i cittadini al senso civico, e chi invece contestava un eccesso di regole .

La nuova misura integrerà il Regolamento di Polizia Urbana che prevede già alcune regole per i possessori di cani che, in base al regolamento, cani devono sempre essere portati al guinzaglio, sia per motivi di sicurezza sia per consentire un controllo costante.

Gli esemplari di indole "mordace", inoltre, devono avere la museruola. Particolare attenzione viene rivolta al rispetto delle aree verdi: gli animali non devono essere lasciati liberi di razzolare nelle aiuole, così da evitare danni al patrimonio pubblico e agli impianti di irrigazione.

Fondamentale è poi l’obbligo per i proprietari di raccogliere le deiezioni con gli appositi sacchetti, che devono essere chiusi e smaltiti correttamente nei cestini dei rifiuti.