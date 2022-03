"Suo figlio ha avuto un incidente, servono soldi per l'avvocato": tentate truffe a Pallare e Piana Crixia

"Suo figlio ha avuto un incidente, servono soldi per l'avvocato". Due tentativi di raggiro ieri pomeriggio a Pallare. Alcuni ignoti hanno telefonato spacciandosi per carabinieri.

In entrambe le situazioni la truffa non è andata a buon fine per i malfattori: nel primo caso la signora contattata, avendo la figlia in casa, ha smascherato abilmente i truffatori; nel secondo episodio invece, l'anziana donna, rimasta temporaneamente sola, è andata in panico alla notizia di un incidente con morti e feriti. Il tutto acuito dal pianto di una donna in sottofondo. L'intervento del figlio ha messo fine al tentativo di raggiro.

Un episodio simile si è verificato anche a Piana Crixia, come segnala il comune sulla propria pagina social.