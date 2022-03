Missione compiuta, il savonese Rettura torna a casa dalla sua Ucraina: "La guerra uno stillicidio morale"

Il prezioso carico è stato affidato in mani amiche, i controlli delle dogane superati non senza qualche piccola criticità e il van nuovamente al suo posto, al sicuro da agguati, sul suolo savonese. Eppure nel cuore e nell'anima le ferite che lascia la visione della guerra da vicinissimo, quasi da dentro, resteranno.

Si è conclusa così dopo quattro giorni e tre notti, durante le quali le ore di sonno totali hanno superato a malapena metà giro d'orologio per sorvegliare quei beni di prima necessità, in particolare materiale sanitario e medicale, "che possono essere non molto ma contribuirà ad alleviare i dolori di tanti, e magari contribuirà anche a salvare delle vite", la missione del savonese Eugenio Rettura in supporto del popolo ucraino.

Una nazione fatta di persone orgogliose ed estremamente legate alla propria terra natale, "che ora soffrono, vittime di una guerra non scelta", e che Rettura ha imparato ad amare nella prima decade degli anni '00 lavorando a Leopoli, dove ha conosciuto la moglie, l'ex consigliere comunale Giulia Spivak, e ha lasciato diversi amici e parenti. Persone costrette ora "ad abbandonare per forza la propria casa per tornarvici il prima possibile".

"Ho dormito sempre in macchina - racconta Rettura - un po' per la fretta di arrivare ma soprattutto per non lasciare incustodito il carico a bordo del mio mezzo in quelle zone di confine poco sicure in particolare in momenti come questi. Sono stato fermato e controllato diverse volte dalle polizie straniere lungo il percorso, poi alle frontiere, ripianificando il viaggio e guidando senza sosta per molti chilometri".

"La stanchezza fisica e mentale sono nulla però a confronto della tempesta emotiva cui sono andato incontro" assicura con la voce ancora rotta dal ricordo degli abbracci, degli sguardi, dei gesti e delle parole di riconoscenza che si accompagna costantemente a un pensiero: quello che queste persone resteranno là, qualcuno in cerca di una meta dopo aver già macinato chilometri e chilometri a piedi, qualcun altro diretto nei Paesi limitrofi come Polonia o Germania per raccogliere l'aiuto e l'ospitalità da parenti o amici emigrati anni fa.

Fisicamente solo ma con la vicinanza dei tanti che hanno contribuito a riempire il suo furgone, "alcuni mi hanno contattato anche dal Lazio una volta saputo della mia iniziativa, e questo mi ha colpito molto", e di coloro che si sono tenuti in contatto con lui durante il viaggio tramite una telefonata o un messaggio, Rettura da Uzhgorod porterà con sé i segni di una "tempesta emotiva" fatta di "emozioni tutte intensissime, tutte profonde, tutte toccanti, alcune belle (gli abbracci con i nostri amici e persino con cittadini ucraini sconosciuti), altre strazianti: quel fiume di giovani donne a piedi (magari provenienti da un lunghissimo cammino) verso il confine con un figlio tenuto con un braccio, un altro per mano, il trasportino col gatto e bagagli a tracolla, è un’immagine indelebile" racconta dedicando l'8 marzo appena trascorso "a queste donne ucraine, sofferenti, tenaci, magari disperate, ma fortissime, impavide, talvolta eroiche".

"Per non parlare poi dei padri e mariti - aggiunge - che accompagnavano alla frontiera la moglie coi figli, che, piangendo a dirotto, non si volevano staccare dal collo del babbo che avrebbero dovuto lasciare a momenti. Una sofferenza tale e così reale e tangibile che non avevo il coraggio di avvicinarmi per offrire loro aiuto. Una sofferenza che pietrifica".