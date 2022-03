Noli, oltre 1 milioni e mezzo di cantieri per edilizia scolastica e passeggiata. Scajola: "Importante per sicurezza e turismo" (FOTO e VIDEO)

Oltre 1 milione e mezzo di euro sono i fondi che Regione Liguria ha scelto di investire a Noli. A compiere i sopralluoghi preliminari è stato l'assessore a Edilizia e Urbanistica Marco Scajola, insieme ai consiglieri Vaccarezza e Bozzano e al vice commissario Valeria Fazio.

A essere interessati da un progetto per la messa in sicurezza con l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico è l’edificio della scuola "Gandoglia" che ospita 150 alunni tra asilo, elementari e medie nolesi e per cui la Regione ha erogato 1 milione e 300mila euro, a cui si aggiungeranno altri fondi comunali per un importo complessivo di 1 milione e 450mila euro.

"Si tratta di un importante intervento per la messa in sicurezza e la riqualificazione del plesso scolastico - spiega l'assessore Scajola - In totale sui fondi Pnrr abbiamo finanziato 15 milioni per le scuole della Liguria".

In particolare verranno sostituiti tutti gli avvolgibili ed i serramenti esistenti e ampliato l’impianto fotovoltaico. Verrà realizzato, inoltre, un impianto rete dati e verrà potenziato l’impianto elettrico.

Un secondo intervento di rigenerazione urbana, effettuato anche grazie alla legge 145, dall'importo di 200mila euro interesserà il tratto a ponente della passeggiata a mare che necessita ancora di una conclusione dopo la realizzazione negli anni passati del resto del lungomare.

"La riqualificazione urbana è al centro delle politiche regionali, da una parte mette in sicurezza le nostre realtà, dall'altra le rende più belle e vivibili anche in un'ottica turistica" conclude Scajola.