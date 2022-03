Rigenerazione urbana, l'assessore regionale Scajola in visita nel savonese: "Al lavoro per rendere il nostro territorio più bello e più vivibile" (FOTO e VIDEO)

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ha partecipato ad una serie di incontri nella provincia di Savona ed ha effettuato alcuni sopralluoghi in aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana.

Il primo appuntamento è stato a Noli, dove ha effettuato un sopralluogo all'edificio scolastico e sul lungomare per parlare di sicurezza ed efficientamento energetico nel primo caso e di rigenerazione urbana nell'altro, con la vice commissaria Valeria Fazio(leggi QUI). Il tutto per cantieri che si aggirano intorno al milione e mezzo di euro (1,3 milioni per le scuole e 200mila euro per la passeggiata a mare). “La Liguria rappresenta un modello nazionale per la rigenerazione urbana, vogliamo continuare a lavorare per rendere il nostro territorio più bello e più vivibile, investendo sull’esistente, riqualificandolo. Questo si traduce in un minor consumo di suolo e nella valorizzazione di aree che attualmente versano in uno stato di degrado e che vengono, grazie a questi interventi, restituite ai cittadini” afferma l’assessore Marco Scajola. ”Garantire ai nostri ragazzi scuole più sicure e più moderne è una priorità del nostro mandato, infatti abbiamo stanziato 15 milioni di euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico di edifici scolastici frequentati da oltre 3000 studenti dislocati su tutto il territorio ligure. Nella provincia di Savona sono stati assegnati oltre 3,5 milioni di euro per realizzare opere in tre edifici scolastici, tra cui quello che ospita la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di Primo grado di Noli, per il quale Regione Liguria ha stanziato 1,3 milioni di euro” ha aggiunto l'assessore regionale.

L’incontro seguente è stato a Calice Ligure con il sindaco Alessandro Comi nella sede comunale. Regione Liguria ha stanziato 200mila euro per la riqualificazione della Casa del Console, un edificio storico importante, che rappresenta un punto di riferimento culturale ed artistico per il territorio. Con il recupero di un immobile di pregio storico architettonico si intende valorizzare e promuovere l’arte contemporanea a livello locale e internazionale. "E' stato un piacere accompagnare l'assessore e i consiglieri regionali al museo di Casa del Console che - ha detto il sindaco Alessandro Comi - è luogo interessato da un contributo che permetterà l’ampliamento delle aree utilizzabili per quelle che saranno le future iniziative culturali e promozionali che saranno organizzate in tale luogo. Un importante passo verso il progressivo restauro dell’intero edificio che ci auguriamo in futuro possa diventare un vero e proprio centro di riferimento per la promozione storico culturale del nostro territorio".

L’assessore Scajola ha incontrato a fine mattinata il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino, che ha esposto alcuni progetti di riqualificazione urbana, che potranno essere realizzati anche grazie all’adozione del nuovo PUC. “È importante lavorare per ottenere finanziamenti e per trovare risorse perché il paese merita un salto di qualità - ha commentato Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi - noi un paese ambizioso? Chi ha obiettivi di qualità deve esserlo. Essere ambiziosi significa creare qualità per i cittadini, creare una offerta di valore e pensare anche a quello che sarà il turismo tra dieci, venti, trent'anni: l'idea di creare percorsi di qualità, di utilizzare le cave e le potenzialità del territorio in maniera intelligente, equilibrata e tutto l'anno credo sia il futuro. Sì, siamo ambiziosi, vogliamo fare le cose bene nel tempo, con qualità e razionalità". “Gli incontri sul territorio sono fondamentali per ascoltare i reali bisogni degli amministratori locali e per lavorare in sinergia tra Enti, conseguendo risultati concreti per i cittadini” ha concluso Scajola.

Infine, nel pomeriggio è previsto un incontro a Pietra Ligure con il Sindaco Luigi De Vincenzi per effettuare dei sopralluoghi in aree da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana.