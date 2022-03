Quiliano, un flash mob delle scuole per la pace sulle note di "Give Peace a Chance" (FOTO E VIDEO)

"Give peace a chance" di John Lennon, la canzone contro la guerra "E volerà la pace" e tanti, tantissimi palloncini.

Questa mattina gli studenti della scuola della primaria Don Peluffo accompagnati dai loro insegnanti hanno dato un segnale forte contro il conflitto in Ucraina, fornendo tutta la loro spensieratezza e voglia di amore e di libertà con un flashmob di pace per le vie della città nel quale hanno appeso nei diversi angoli molti palloncini, concludendo il loro viaggio dal Palazzetto di Sport insieme agli altri alunni del comprensivo quilianese.

Successivamente oltre a dei palloncini posizionati sul palazzo comunale è stato piantato un nuovo albero nello spazio verde di fronte all’edificio.

Nel frutteto della scuola Secondaria di I grado “Ai Martiri della Libertà”, nell’ambito del progetto ormai decennale “la scuola che piantava gli alberi”, è stato messo invece a dimora un arancio, dono della classe 3 A che lo ha acquistato con i proventi della vendita di un libro da loro scritto; a cura della 2 B verrà sostituito un albicocco che era stato abbattuto dalla tempesta di vento del 2018.

I piccoli della scuola dell’Infanzia “Ferro” invece hanno posizionato fiori e lavande, mentre alla primaria di Valleggia sarà la volta delle piante aromatiche. Simbolicamente inoltre alle 18.30 saranno spente le luci di Villa Maria.

Il Comune di Quiliano ha anche aderito all’iniziativa “Mi illumino di meno” e in questa giornata l’opportunità è stata colta per porre l’accento sui comportamenti corretti da assumere per garantire risparmio energetico e crescita degli stili di vita sostenibili. E' stato messo al centro anche il ruolo della mobilità sostenibile e la necessità di aumentare la dotazione di alberi urbani per contribuire, in modo concreto, al miglioramento della qualità di vita dei nostri spazi di comunità. Per sensibilizzare tutti a ripensare alle abitudini è stato piantato quindi un albero.