Consolidamento abitazioni sul S. Brigida a Celle: riprendono i lavori sul cantiere (FOTO)

Via da oggi, martedì 15 marzo, ai lavori di consolidamento delle abitazioni che hanno subito dei cedimenti a causa degli interventi di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida a Celle Ligure.

Da questa mattina gli operai sono sul cantiere con la trivella per palificare e dar vita ad un ulteriore consolidamento dopo che il primo non aveva dato i risultati che Anas sperava, come era stato specificato nel consiglio comunale di dicembre dal sindaco Caterina Mordeglia.

Dopo la rimozione dei semafori (che per due anni avevano messo sotto scacco la viabilità) a luglio 2021, a settembre erano partiti i lavori, ma gli interventi non erano stati quindi giudicati consoni. A questo punto entro il mese di aprile potrebbero concludersi i lavori.

Per gli automobilisti, dopo le giornate di passione affrontate in coda sia per il rifacimento dell'asfalto da parte di Enel nel tratto dall'ex hotel Pescetto che per il passaggio della Milano-Sanremo di sabato 19 marzo, non andranno incontro ad ulteriori rallentamenti sul tratto (se non con un'ulteriore asfaltatura da parte di Enel Distribuzione che sono stati rinviati alla settimana dal 21 marzo e verranno effettuati in via Poggi, via Galilei e via Gaetano del Ghiare), visto che il cantiere non influirà sulla viabilità.

I lavori di adeguamento idraulico che dovevano ripartire con il posizionamento degli scatolari appena il consolidamento si potrà dire concluso, potrebbero presumibilmente partire dopo l'estate.