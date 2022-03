Integratori di magnesio: perché assumerli in primavera

Risveglio di primavera, cantava il maestro Franco Battiato: e non c'è dubbio, il ritorno della bella stagione dopo i rigori dell'inverno, il freddo, il buio che arriva presto, insieme a raffreddore e influenza, non può che essere salutato con gioia. I primi caldi, le belle giornate perfette per un picnic al parco, le gite in bici, la natura che sboccia in mille colori. Sì, ma anche, per molte persone, qualche piccola noia. Non solo le classiche allergie, ma un senso generale di stanchezza e spossatezza, perché il nostro corpo non è più abituato al vigore dopo un certo qual letargo invernale. Ecco allora che può essere utile assumere integratori assolutamente naturali, come il magnesio supremo, per far fronte alla svogliatezza e alla fiacchezza.

Nelle prossime righe vi spiegheremo perché l'assunzione di integratori a base di magnesio è la scelta vincente per affrontare la primavera belli pimpanti e in forma.



Il magnesio, un alleato fortissimo contro la fiacchezza "da primavera"

Il magnesio è una specie di "facilitatore", un vero e proprio "Mister Wolf che risolve i problemi" (per citare il celebre Pulp Fiction) per quanto riguarda l'assimilazione, da parte del nostro corpo, di altre riserve energetiche come potassio e calcio, oltre che per la sintesi di un numero altissimo di enzimi.



Va da sé dunque che mantenere alto l'apporto di magnesio proprio in un periodo in cui il nostro corpo è più soggetto a stanchezza e fatica è, anche solo dal punto di vista della logica, un'ottima idea. Ma il magnesio non si rivela efficace solamente contro la sensazione di spossatezza.



Questa sostanza infatti è un grande regolatore del ritmo circadiano, ovvero quello che regola sonno e veglia: chi ha disturbi del sonno troverà quindi veloce giovamento dalla sua assunzione. Allo stesso modo, il magnesio allevia stress e nervosismo, perché è tra i principali responsabili della produzione di serotonina, a sua volta attivamente impegnata nell'equilibrio del sistema nervoso.



Un altro effetto calmante è quello legato alla distensione di crampi e muscoli: questo perché il magnesio regola i livelli di acido lattico. In maniera simile, il magnesio è utile nella regolazione della pressione sanguigna, in particolare dell'ipertensione arteriosa. I benefici di questo minerale però si fanno sentire anche in chi soffre di cattiva digestione o stitichezza e infine, ultimo ma non per importanza, per le donne che soffrono di un ciclo mestruale particolarmente doloroso, sempre per le sue qualità distensive e calmanti.



Magnesio? Sì, ma supremo

Se in natura il magnesio si trova soprattutto negli alimenti, e in particolare la verdura a foglia verde, i legumi e la frutta secca a guscio, la soia, il cacao, i cereali (e in misura minore carne e pesce), la misura migliore per mantenere alto il suo livello nel nostro organismo è quello di assumerlo sotto forma di integratori. Tra questi, è il cosiddetto magnesio supremo l'alleato principe contro la stanchezza primaverile.



Esso è un composto a base di magnesio carbonato e acido citrico che va sciolto in acqua, in modo da farlo diventare magnesio citrato, leggermente effervescente e più piacevole al gusto. Oltre ai benefici effetti riassunti sopra, il magnesio supremo si fa preferire rispetto ad altri integratori perché è più facilmente assimilabile dall'organismo e ha, particolare che non guasta, un sapore piacevole.