Savona, accoltellamento in via Bresciana: ferita una 26enne durante un tentativo di rapina

Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.45, in via Bresciana a Savona, dove una giovane di 26 anni è stata accoltellata all’addome durante un tentativo di rapina.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza aveva prelevato denaro da uno sportello automatico in centro a Legino, quando un uomo di origine straniera e vestito scuro, dopo averla inseguita, avrebbe cercato di derubarla, colpendola poi con un’arma da taglio.

Fortunatamente, le condizioni della vittima non sono gravi: è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona dalla Croce Rossa di Quiliano, intervenuta tempestivamente insieme all’automedica del 118 e alla Polizia, in prima battuta con la squadra volanti e poi con la mobile.

L’aggressore - secondo quanto riferito - al momento non è ancora stato fermato. Le indagini sono coordinate dal Pubblico Ministero Massimiliano Bolla.