3 soluzioni per connettersi ad internet nella casa di villeggiatura

Disporre di una connessione ad internet al giorno d’oggi è diventato fondamentale, non solo nella propria abitazione principale ma anche nella casa di villeggiatura. In quest’ultimo contesto però occorre trovare delle soluzioni che siano differenti, perché sono ancora diverse le località al mare o in montagna che non sono raggiunte dalla linea telefonica tradizionale. Diventa dunque impossibile in questi casi avere la Fibra o l’ADSL e bisogna trovare alternative che permettano di connettersi ad internet sfruttando tecnologie differenti. Non solo: stipulare un contratto annuale per la casa di villeggiatura non è di certo vantaggioso, perché si va a spendere troppo per utilizzare la connessione solo per alcuni mesi. Fortunatamente, esistono offerte internet seconda casa pensate appositamente per queste esigenze ed oggi vedremo insieme quali sono le migliori.

#1 Internet via radio con la tecnologia FWA

La tecnologia FWA è la soluzione ideale per coloro che hanno la seconda casa in un piccolo comune o comunque in una località piuttosto isolata, in cui non arrivano né la ADSL né la Fibra tradizionale. La tecnologia FWA infatti è del tutto indipendente dalle infrastrutture della Telecom, perché il segnale passa attraverso le onde radio e non è dunque necessaria alcuna linea telefonica. Basta installare una parabola per connettersi ad internet e navigare ad alta velocità anche in quelle zone più isolate. L’operatore che possiamo considerare un punto di riferimento per quanto riguarda la tecnologia FWA rimane Eolo, che tra l’altro propone un pacchetto appositamente pensato per chi non utilizza la connessione internet tutto l’anno. Si chiama Eolo Quando Vuoi e non prevede un canone mensile ma piuttosto un sistema di ricariche, in modo da pagare solo in base all’effettivo utilizzo di internet.

#2 Connettersi ad internet con la SIM dati

Una seconda soluzione per connettersi ad internet dalla seconda casa in assenza di linea telefonica tradizionale è quella di utilizzare una SIM dati, simile a quella presente nello smartphone. In questo caso parliamo di una tecnologia differente rispetto alla FWA ma sempre wireless, che dunque rimane indipendente dalla linea telefonica della Telecom. Questa è un’opzione da prendere in considerazione, che però presenta numerosi limiti rispetto alla connessione via onde radio di Eolo.Innanzitutto la velocità di navigazione è nella stragrande maggioranza dei casi inferiore e in secondo luogo è fondamentale che vi sia un’ottima copertura del segnale 4G o 5G dell’operatore di riferimento. In sostanza, se il cellulare non prende bene, è pressoché impossibile navigare in internet con questo metodo e si rischiano solo rallentamenti, interruzioni improvvise e problemi.

#3 Connettersi ad internet in modalità Hotspot

Un’ultima alternativa, che però presenta diversi limiti, è quella di collegare il proprio dispositivo (smart TV, PC e via dicendo) allo smartphone connettendosi in modalità Hotspot. In questo caso non si fa altro che sfruttare la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile, dunque si vanno a consumare i GB previsti nel proprio piano tariffario. Vi è poi un altro problema: se il cellulare non prende bene non ci si può connettere e non si riesce dunque a navigare.