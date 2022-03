Coronavirus, in Liguria 599 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Numeri in calo, come ogni lunedì, nel classico bollettino quotidiano relativo al Covid in Liguria, con il tasso di positività che rimane stazionario.

Sono 599 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.181 tamponi (1.229 molecolari e 2.952 antigenici rapidi), uno ogni 6,97 pari al 14,32%.

Nell'imperiese sono 40 i nuovi positivi, rispetto ai 147 del savonese, i 313 di Genova e i 95 di Spezia. Lieve aumento dei ricoverati e nessun decesso oggi in Liguria.

I DATI REGIONALI