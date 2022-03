Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici a Bardineto.

Nelle settimane scorse la giunta comunale capeggiata dal sindaco Franca Mattiauda ha approvato una convenzione con la società Be Charge Srl per l'installazione dell'infrastruttura senza oneri per il comune.

Secondo quanto riportato dalla delibera, la colonnina troverà posto nel parcheggio (area sosta camper) situato in località Tea Cà.