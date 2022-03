Nuove aperture, inaugurato il primo punto vendita DM nel centro di Savona in piazza Pertini

DM, catena di drugstore fondata in Germania nel 1973, prosegue il suo ambizioso piano di aperture in Italia con l’inaugurazione del suo primo store nella città di Savona, che si è tenuta questa mattina in piazza Sandro Pertini 60R, all’interno del complesso San Paolo, nel centro della città.

Un’ampia offerta di prodotti di bellezza e benessere con oltre 14 mila referenze, 655 marchi, di cui 27 brand prodotti in-house, che assicurano un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il negozio, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20, si estende in uno spazio di vendita di circa 300 m2 e conta in totale 6 addetti.

Per inaugurare l’apertura, i primi 2.000 euro di incasso della giornata verranno devoluti all’ospedale San Paolo, per sostenere il reparto di terapia intensiva.

Era presente Francesco Gargiulo, direttore Vendite e Personale di DM Italia: “È un grande piacere inaugurare il primo punto vendita nella città di Savona. La nostra offerta specializzata per la bellezza e il benessere della persona è stata fin da subito apprezzata in Liguria, dove siamo già presenti con quattro store a Genova. In occasione di questa apertura, vogliamo contribuire anche al benessere della comunità locale in cui ci inseriamo: abbiamo deciso così di devolvere i primi 2.000€ di incasso al reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Paolo”.

DM drogerie markt oggi è la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 13 Paesi con oltre 3.800 punti vendita, più di 66.000 dipendenti e oltre 12 miliardi di euro di fatturato.