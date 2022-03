Pezzoli (Fillea): "Pnrr straordinaria opportunità per Savona e provincia"

"Le risorse del Pnrr rappresentano una straordinaria opportunità per la città di Savona e la sua provincia". Cosi commenta in una nota Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Savona.

"Quello delle infrastrutture è il nodo centrale per il rilancio della nostra economia, per la portualità, per i collegamenti con il resto della Regione e con il vicino Piemonte. Per questi motivi la Fillea Cgil saluta con favore il riavvio a breve dei lavori del 1 lotto dell'Aurelia Bis annunciato ieri all’Unione Industriali e auspica che per le altre fondamentali opere che dovranno partire si segua l'importante traccia del dossier presentato da Cgil, Cisl e Uil di Savona in merito alle infrastrutture strategiche viarie e ferroviarie".

"La questione temporale non è di secondaria importanza: per velocizzare i tempi vanno rafforzate le stazioni appaltanti e non certo forme stravaganti di deregolamentazioni che potrebbero dare adito a malaffare, fenomeni di dumping e problemi di sicurezza per le maestranze coinvolte. Notevoli saranno le ricadute occupazionali".

"Il settore delle costruzioni ha pagato nei lunghi anni della crisi un prezzo altissimo vedendo sostanzialmente dimezzati i propri addetti. Tuttavia lo sblocco delle grandi opere, i bonus per efficientamento energetico e le risorse per la cosiddetta rigenerazione urbana possono far ritornare il settore quella locomotiva capace di produrre pil e trascinare tutti gli altri settori economici" conclude.