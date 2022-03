Agricoltura, finanziamenti per fotovoltaico sulle serre: la proposta di Regione Liguria

A seguito degli impegni concertati nell’ultima riunione del Tavolo Verde, Regione Liguria si è attivata per consentire il finanziamento dell’installazione dei pannelli fotovoltaici anche sul tetto delle serre.

“Ho avanzato una proposta che è stata condivisa ed approvata all’unanimità nella Commissione Politiche Agricole (CPA) del 24 marzo – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana - per integrare il bando del Pnrr 'Parco agrisolare' di prossima emissione da parte del Mipaaf. Ho chiesto di considerare l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto delle serre come intervento ammissibile, per sostenere il settore in un momento particolarmente dedicato, dato l’incremento dei costi di produzione”.

Il coordinatore della Cpa e assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, trasmetterà a breve una lettera al Mipaaf con la richiesta in argomento.