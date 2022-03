Lavoro nel savonese, rispetto al 2019, nel 2021 4.793 occupati in meno. Pasa (Cgil): "Territorio con enorme potenzialità, sfruttiamo le occasioni"

L’occupazione a Savona nel 2021 (102.570) aumenta dell’1% (+1.024 unità) ma rispetto al 2019 la distanza è di ben 4.793 occupati (-4,5%). Nel terziario è occupato il 75,8% del totale della provincia ed è in aumento del 3,7%, mentre sia l’agricoltura (-11%) sia l’industria (-6%) risultano in calo rispetto al 2020.

Questi i dati sull'occupazione, la disoccupazione e l'inattività a Savona su fonte Istat con l'elaborazione e i grafici effettuati dall'Ufficio Economico della Cgil Liguria del responsabile Marco De Silva.

L’occupazione dipendente a Savona rappresenta più dei due terzi del totale (67,6%) ed è in aumento dell’1,2% sul 2020 mentre gli indipendenti che sono il 32,4% del totale crescono solo dello +0,6%.

Andamento opposto nell’occupazione per genere: i maschi che rappresentano il 56,6% del totale sono in aumento del 4% sul 2020 mentre le femmine che scendono al 43,4% del complessivo dell’occupazione savonese perdono altre 1.214 addette (-2,7%).

L’industria in senso stretto rappresenta il 66% del totale del comparto industria e cala di 1.264 occupati rispetto al 2020 (-8,1%); anche le costruzioni calano leggermente rispetto al 2020 (-123 occupati pari al -1,6%). Il commercio-turismo vale il 20,7% dell’occupazione del terziario ed è in aumento di 2.001 unità sul 2020 (+14,2%); le altre attività dei servizi che rappresentano da sole oltre il 60% di tutta l’occupazione savonese cresce di 778 addetti (+1,3%).

A livello delle altre tre province liguri, Genova ha il tasso medio di occupazione più alto tra le province liguri con il 64,7% (anche quello femminile con il 57,8%, mentre quello maschile è a La Spezia con il 71,2%). Solo Imperia ha un tasso di occupazione sotto il 60% (unica provincia nel Nord-Italia)

Le persone in cerca di occupazione in Liguria nel 2021 sono 53.906 in lieve aumento (+1,1%) sul 2020, ma in calo di oltre 9.500 unità sul 2019; il tasso di occupazione in Liguria si attesta all’8,4% ed è la media tra quello femminile in aumento al 10,4% e quello maschile in diminuzione al 6,6%.

Nelle province si va dal 7,5% (in calo) di Genova, al 7,6% (in aumento) di Savona, il 9,8% di La Spezia e all’11,1% di Imperia, unica provincia nel Nord-Italia in doppia cifra.

Gli inattivi in età da lavoro in Liguria nel 2021 sono stati 276.249 in calo del 7,3% sul 2020 (quasi 22mila in meno) e poco lontano dal livello del 2019 (+0,7%). Il tasso di inattività scende al 30,6% per la Liguria con il livello di più basso a La Spezia (29,2%). A Savona gli inattivi nel 2021 sono stati 51.569 in calo di 3.927 unità rispetto all’anno precedente (-7,1%).

Bisogna tenere conto comunque che i dati forniti da Istat non considerano come occupati i lavoratori che sono da più di tre mesi in cassa integrazione.

«Questo territorio ha enormi potenzialità, c'è bisogno di un nuovo modello di sviluppo, che metta al centro i bisogni delle persone e i territori. Bisogna cogliere le occasioni che ci sono - Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil, rispetto a una dinamica occupazionale che non è esaltante, cerca di guardare al bicchiere mezzo pieno e a quello che si può fare - Sfruttare le ingenti risorse economiche del Pnrr, quelle dell'area di crisi complessa, del sistema portuale, logistico; puntare su una industria di qualità e innovativa e un comparto, quello del turismo, che deve investire di più sulla destagionalizzazione così come sono stati capaci di fare alcuni comuni del ponente, il finalese in primis . E infine un investimento forte in tutto ciò che riguarda il socio sanitario territoriale. Sulla sanità si deve investire e non il contrario».