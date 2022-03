Pnrr, Savona vince due bandi della Compagnia San Paolo: parte la progettazione del verde del Priamar

Il comune di Savona ha vinto i due bandi della Compagnia San Paolo Next Generation WE per cui aveva presentato candidatura il 31 gennaio scorso relativamente alla rigenerazione urbana e alla promozione culturale.

Il finanziamento ottenuto - 137mila euro equamente suddivisi tra i due bandi - servirà non per realizzare opere, ma per la progettazione.

“Scopo dell’amministrazione - spiega l’assessore Ilaria Becco - è quello di acquisire un portfolio di progetti rilevanti per il nostro territorio, non solo per poter rispondere con prontezza ai nuovi bandi PNRR ma anche ad altre possibilità di finanziamento, ad esempio della nuova programmazione regionale”.

Nel caso specifico, grazie al primo dei due bandi il Comune potrà progettare la riqualificazione di tutti gli spazi verdi del Priamar. “E’ un primo avvio del progetto sul verde - dichiara l’assessore Nicoletta Negro - che può essere un’occasione per incrementare l’attrattività della fortezza nel suo complesso, offrendo a cittadini e turisti una nuova modalità di vivere gli spazi aperti legata alla natura, allo svago e allo sport”.

Il finanziamento ottenuto con il secondo bando, invece, è relativo ad attività di progettazione, marketing e partecipazione per il Chiabrera all’interno delle altre altre azioni già in programmazione per il miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità dell’edificio nell’ottica di un ‘teatro 360’: “Aperto 360 giorni all’anno - come già indicato nell’Agenda per Savona - e in forte connessione con la città e con i cittadini sia in entrata (nel senso che porta la città a teatro) sia in uscita (nel senso che porta il teatro in giro per i quartieri)”.

In entrambi i casi la progettazione delle candidature, conclude l’assessore Becco, “ha già attivato collaborazioni con enti, come il Campus, e associazioni del territorio con i quali saranno sviluppate anche le fasi successive all’interno di percorsi di partecipazione".