L'onorevole Paita e Annamaria Furlan lanciano "Liguria Futura": "Un progetto politico culturale con al centro la regione"

"Presenteremo il comitato promotore dell’Associazione 'Liguria Futura', un progetto politico-culturale che intende fare della Liguria, dei suoi problemi, delle sue opportunità ancora non dispiegate, il cuore della propria proposta e della propria azione con un approccio pragmatico". Ad affermarlo, in una nota, l'onorevole di Italia Viva Raffaella Paita e la sindacalista Anna Maria Furlan.



"Prendersi cura della Liguria attraverso lo studio e l’analisi, prima di tutto, per mettere a fuoco in modo chiaro e puntuale la direzione che la nostra regione deve intraprendere per svolgere il ruolo che merita e che può mettere a servizio del Paese e dell’Europa: portualità, infrastrutture, ambiente, tecnologia, energia, ricerca ma anche una sanità di qualità e una forte attenzione a interventi di protezione e integrazione sociale" spiegano.



"C’è bisogno di una Liguria capace di interagire col cambiamento, di esserne interprete - aggiungono -. Con coraggio e tenacia, quelle caratteristiche tutte liguri che devono essere messe a servizio del futuro e delle nuove generazioni".



"Il progetto è promosso da persone della nostra Liguria con esperienza nel mondo dell’associazionismo, dell’impresa, del sociale e delle professioni" concludono.

La conferenza stampa del comitato promotore dell’Associazione si terrà a Genova sabato 26 marzo alle ore 12 nella Sala Genova in via Paolo Imperiale 8, quarto piano, presso gli uffici di Duferco.