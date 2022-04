Carcare, la polizia locale aumenta controlli e multe per gli indisciplinati della strada

Aumento delle verifiche e multe: la polizia locale di Carcare, nell’ambito delle attività svolte mirate alla tutela degli utenti della strada più “deboli”, sotto la supervisione del comandante, ha predisposto dei posti di controllo in modo da garantire il rispetto delle norme di comportamento e della segnaletica che prescrive la precedenza ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali. Inoltre vengono verificate e sanzionate dagli agenti le soste irregolari sugli attraversamenti e passaggi pedonali e tutti i comportamenti che limitano la fruibilità delle strade cittadine da parte di persone con disabilità.

“Le nostre attività costituiscono un sicuro deterrente a tutela dell’incolumità delle fasce di utenza debole, che spesso subiscono le conseguenze di condotte di guida distratte e irrispettose – commenta il comandante Luca Pignone -. Inoltre, l’applicazione della sanzione prevista pari a euro 167, cui si aggiunge la decurtazione di ben 8 punti sulla patente di guida, si auspica che potrà indurre gli automobilisti indisciplinati ad una presa di coscienza”.

Dall'inizio dell'anno sono stati sanzionati 11 automobilisti per la mancata precedenza ai pedoni, 8 per velocità pericolosa in prossimità di attraversamenti pedonali, 4 per veicoli in sosta su attraversamenti pedonali e 2 per sosta abusiva su spazi riservati alle persone diversamente abili.

“Abbiamo constatato con piacere che la maggioranza degli automobilisti carcaresi è molto disciplinata, nostro malgrado non manchino casi estremamente pericolosi, come l'episodio di un automobilista proveniente dal basso Piemonte che è stato sanzionato con l'autovelox a 94 km/h in fase di sorpasso nonostante la striscia continua, proprio in prossimità dell'attraversamento pedonale, di fronte al cimitero comunale", conclude il comandante della polizia locale di Carcare.