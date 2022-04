I 10 sport acquatici per far divertire bambini e genitori

Con il sopraggiungere della bella stagione, l'aumento delle temperature e l'allungarsi delle giornate, cresce la voglia di fare sport e attività fisica all'aria aperta, cercando occasioni per divertirsi, magari immersi nella natura, con amici o familiari.

L'estate e, in particolar modo le vacanze, diventano il momento in cui i bambini possono mettere alla prova se stessi, vivere nuove avventure e divertirsi tra loro e con i genitori. L'acqua, che sia di lago, fiume, mare o piscina, diventa l'elemento protagonista in cui si possono vivere nuove esperienze in piena libertà.

Il web offre tantissimi spunti e informazioni riguardanti gli sport che possono essere praticati in acqua. Sono molti, diversi per difficoltà e attrezzature e, alcuni di questi, come il kayak, la canoa e la pesca, non hanno bisogno di una preparazione atletica o di seguire corsi, a differenza di altre attività come surf, windsurf e sci nautico, dove è necessario essere preparati da un istruttore qualificato.

Il sito www.omnianautica.it per esempio, dedica molto spazio a sport e giochi acquatici, mettendo a disposizione dei visitatori, una vetrina ampia e fornita di attrezzature, accessori e complementi per la pratica della attività preferita, assicurando soddisfazione a grandi e piccini.

Pesca, la pazienza è la virtù dei forti

Anche se per andare a pesca non bisogna immergersi nell'acqua, resta un'attività da svolgere all'aperto già in primavera, al mare, al lago oppure lungo i fiumi. E' la soluzione ideale per chi cerca un connubio tra acqua e terra e, per essere praticata, ha bisogno solo di canne da pesca e un luogo tranquillo dove potersi rilassare e riconnettersi con la natura.

Kayak, emozioni a pelo d'acqua

Questa piccola imbarcazione è di origini antichissime ed è molto amata da grandi e piccini data la sua conformazione che si presta a soddisfare le esigenze sia degli amanti del brivido sia di chi preferisce scivolare placidamente sull'acqua, al mare o al lago.

Il kayak è caratterizzato da una semplice apertura in cui far entrare le gambe che restano così al sicuro. Proprio per questo è perfetto per i bambini che così eviteranno il rischio di cadere in acqua. Altro grande vantaggio del kayak è la possibilità di poterlo praticare senza alcuna preparazione. Si può senza dubbio affermare che sia una attività accessibile a tutti.

Canoa, uno sport ricreativo

Molto conosciuta dal grande pubblico con la sua forma affusolata e i remi, la canoa è lo sport acquatico ideale per chi vuole pagaiare senza eccessiva fatica, perfino contro corrente. A differenza del kayak, la sua struttura aperta rende facile tornare a bordo anche nelle situazioni complicate. Le canoe contemporanee, a uno o a due posti, sono disponibili in moltissimi materiali, forme, dimensioni e colori adattandosi alle esigenze e all'esperienza di chi la usa.

Sup, l'emozione di camminare sulle acque

Sulla stessa linea del kayak e della canoa, troviamo un'alternativa che si sta diffondendo molto rapidamente negli ultimi anni, ma che molti ancora non conoscono: il sup. Si tratta di una tavola molto larga che permette di scivolare sull'acqua stando in piedi, seduti oppure in ginocchio. Lo spostamento avviene grazie a un lungo remo che muove con dolcezza l'acqua intorno, ottenendo la spinta di avanzamento.

Surf, cavalcare le onde

Tra gli sport d'acqua il surf è quello che si fa spazio con forza nella mente, soprattutto in presenza del mare agitato.

In questo caso la preparazione e l'allenamento sono necessari per poter praticare in piena sicurezza. Seguendo un insegnante anche i più piccoli potranno imparare a cavalcare le onde senza pericoli.

Sul sito www.omnianautica.it si potranno trovare i modelli più venduti di canoa, kayak, sup e tanto altro, per prepararsi adeguatamente a vivere il mare e le prossime vacanze facendo il pieno di sport ed energia.

Windsurf, volare tra le onde

Per i più grandi, uno sport da provare è il windsurf, che solo all'apparenza sembra essere rischioso. Questo sport è una rivisitazione del classico surf ma che aggiunge alla semplice tavola una vela da poter muovere assecondando il vento per potersi spostare. Un'attività che piace anche agli adulti e che si può praticare sia al lago che al mare.

Bodyboard, scivolare sulle onde

Un altro sport molto simile al surf che fa divertire chiunque si lanci in questa sfida è il bodyboard. Grazie a una tavola più corta rispetto alla tipica tavola da surf, per potersi divertire con questo sport, non si dovrà fare altro che cavalcare le onde più piccole restandoci sopra con il busto. Dirigendola mediante la pressione esercitata con le braccia sulla tavola, si riuscirà a cavalcare le onde vivendo emozioni esaltanti.

Sci d'acqua, uno sport intramontabile e affascinante

Detto anche sci nautico, questo sport resta tra i più entusiasmanti e seguendo le giuste precauzioni e indossando le corrette attrezzature, può essere praticato da chiunque, perfino dai bambini che per sicurezza potranno essere equipaggiati da un salvagente.

Il funzionamento di questo sport è molto semplice: lo sciatore viene trainato da una piccola imbarcazione a motore tenendosi ben saldo tramite una corda: il divertimento sta nel aumentare mano a mano la velocità e non cadere nonostante le curve e il vento.

Snorkeling, lo spettacolo dei fondali

Chi ha detto che il divertimento sta solo fuori dall'acqua? I fondali, con la loro fauna e flora, possono essere molto interessanti. Un'occasione unica per scoprire creature ed ecosistemi inusuali e affascinanti è rappresentata dallo snorkeling e cioè l'osservazione dell'ambiente sottomarino, in acque non eccessivamente profonde. In questo caso non servono bombole e mute da sub, ma semplicemente maschere, boccagli e pinne per spostarsi con maggiore comodità.

Subacquea, l'eplorazione dei fondali

Se osservare l'ambiente sottomarino restando a pelo d'acqua, non fosse sufficiente, vi è la possibilità di indossare una muta, delle bombole e utilizzare degli erogatori per poter respirare sott'acqua in totale autonomia. Ovviamente, l'attività subacquea, comporta assolutamente una doverosa preparazione che permetta di acquisire le conoscenze necessaria a una pratica sicura di questo sport entusiasmante. Per tutto il resto c'è Omnianutica.it!



Per concludere, bisogna ricordarsi che indipendentemente dallo sport che si sceglie quello che conta è l'attenzione alla sicurezza di tutti e al rispetto dell'ambiente circostante, per poter continuare a goderne e divertirsi, senza pericoli.